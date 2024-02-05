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Зеленський представив новопризначеного голову Запорізької ОВА

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Президент Володимир Зеленський під час візиту до Запорізької області представив новопризначеного голову Запорізької ОВА Івана Федорова, який із грудня 2020 року був міським головою нині окупованого Мелітополя й після початку повномасштабної війни певний час перебував у російському полоні.

Глава держави відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону. Про це інформує пресслужба ОП.

Зеленський запевнив, що Мелітополь обов'язково буде звільнений.

"Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов'язково станеться", - сказав він, звертаючись до Федорова.

Зеленський, Федоров
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