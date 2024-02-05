Зеленський: Під російською окупацією наразі знаходяться 26% території України

Під російською окупацією наразі знаходяться 26% території України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Тg1, передає Rai1.

"Після двох років важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили", - сказав Зеленський.

Водночас президент додав, у боротьбі з російськими окупантами українці не одні, адже Україні вдалося об’єднати світових лідерів.

"Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені і багато на фронті, але ми не одні, нам вдалося об’єднати світових лідерів", - зазначив він.

Зеленський таке згадав, якими були перші дні повномасштабного вторгнення країни-агресорки РФ в Україну.

"Перші дні були дуже різними, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, вночі напади на міста. Люди були шоковані", "тепер все по-іншому, ми почали захищати нашу землю та родини. У нас не було альтернативи", - сказав Зеленський.