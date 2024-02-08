Голова антикорупційного комітету Ради назвала норми законопроєкту про мобілізацію, які треба змінити

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна назвала три норми законопроєкту про мобілізацію, які треба змінити.

Вони можуть породжувати вибірковість чи корупцію, написала вона у Facebook.

Cлід визначити чіткий строк та умови, за яких військові фактично демобілізовуються. Зараз у законопроєкті вказано, що після спливу 36 місяців служби під час війни військовий отримує право написати рапорт про демобілізацію. Але строк же задоволення цього рапорту відсутній. Це може породити вибірковий підхід.

Йдеться також про відстрочка від призову по догляду за особою із інвалідністю. Треба чітко зафіксувати принцип "одна особа із інвалідністю І чи ІІ групи - відстрочка для одного доглядача".

"Контролювати це можна і треба програмними засобами реєстру військовозобов'язаних, але не "кошмаренням" осіб із інвалідністю вимогою додаткових довідок про постійний догляд", - вказала вона.

Має бути відповідальність за нереєстрацію електронного кабінету військовозобов'язаного, неявку до ТЦК за повісткою тощо. Радіна заявила, що потрібно зробити справедливий механізм виявлення порушників, щоб відійти від вибіркового застосування санкцій до одних осіб і "не помічання" інших.

Висновок антикорупційного комітету надали на опрацювання оборонному комітету.