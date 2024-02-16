Нафтогаз у 2023 році отримав найбільший видобуток газу за останні чотири роки

У 2023 році Група Нафтогаз отримала найбільший видобуток від проведення капітального ремонту свердловин за останні чотири роки.
Про це йдеться на сайті компанії.
За даними очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, показник на 20% перевищив видобуток у 2021 році.
Так, Укргазвидобування, що є частиною Групи Нафтогаз, нещодавно провело капітальний ремонт і відновило стару свердловину, яка тепер додатково дає понад 340 тис. куб. м газу на добу.
Її ввели в експлуатацію наприкінці 60-х років минулого століття. Вона пропрацювала понад 40 років і забезпечила видобуток понад 4 млрд куб. м газу. Опісля вона перебувала в стані ліквідації, однак у 2023 році вирішили провести її капітальний ремонт і вийти на покращений показник.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023