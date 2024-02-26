Зеленський: Заборона на імпорт української агропродукції до Польщі - це політична історія

Україна зробить кроки для захисту бізнесу у разі, якщо домовитися з Польщею щодо експорту та транзиту продукції не вдасться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
Він наголосив, що заборона на імпорт української агропродукції до Польщі - це політична історія. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія.
За словами президента, він уже казав, що будь-які вибори у Польщі, будь-яка команда не змінить такого політичного вектора.
Зеленський наголосив, що "дуже не хотілося б, щоб польські політики продовжували вживати таких заходів".
"Використовувати Україну як тиск на європейські інститути - це просто несправедливо. Я думаю, що прем'єри знайдуть кроки у відповідь. Для нас важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться, ми захищатимемо нас бізнес", - підкреслив він.
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