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Умєров: Україна робить все можливе і неможливе, але робота на фронті ускладнюється без своєчасних постачань зброї

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Половина постачань зброї не приходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час форуму Україна. Рік 2024 в Києві в неділю, 25 лютого.

"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% зброї не постачається вчасно... Те, що виділяється, якщо воно не приходить своєчасно, то ми втрачаємо людей і території", - наголосив глава Міністерства оборони.

Умєров зазначив, що Україна робить все можливе і неможливе, але робота на фронті ускладнюється без своєчасних постачань.

"Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", - додав очільник Міноборони.

Умєров
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