Зеленський: Ситуація в українській економіці та на фронті є складною, але контрольованою

Ситуація в українській економіці та на фронті є складною, але контрольованою.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, передає УНН.
«Щоб не забирати час, тому що говорити можна дуже довго. Питання, що у нас на полі бою, що з економікою, яка ситуація з нашими партнерами, як суспільство сусідів підтримують нас, або не підтримують. Дуже багато і так один словом сказати складно. Використовуючи мову наших військових, коли я запитую: "що там у нас сьогодні на полі бою?", використовуючи їх слова відповім на ваше питання: ситуація складна, але повністю контрольована», - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, яка оцінка президента щодо становища в Україні.
Нагадаємо, в уряді Болгарії планують обговорити питання про підписання з Україною угоди про гарантії безпеки, провести відповідні консультації, після чого буде прийняте рішення.
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