Зеленський: Українці в межах нової державної програми «Купуй українське» зможуть отримати компенсацію

Українці в рамках нової державної програми кешбеку «Купуй українське» зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, що виробляються в Україні.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час презентації платформи «Зроблено в Україні», передає Інтерфакс-Україна.
«За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку», – сказав Зеленський.
За його словами, завдання програми – «щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні».
«Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема оборонні. Вже готують параметри українського кешбеку: фінансові та технічні», - зазначив президент.
Зеленський додав: він сподівається, що програма кешбеку почне діяти вже цього року. Він уже дав уряду відповідне доручення щодо розробки програми.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023