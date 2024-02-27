Зеленський: Українці в межах нової державної програми «Купуй українське» зможуть отримати компенсацію

Українці в рамках нової державної програми кешбеку «Купуй українське» зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, що виробляються в Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час презентації платформи «Зроблено в Україні», передає Інтерфакс-Україна.

«За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку», – сказав Зеленський.

За його словами, завдання програми – «щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні».

«Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема оборонні. Вже готують параметри українського кешбеку: фінансові та технічні», - зазначив президент.

Зеленський додав: він сподівається, що програма кешбеку почне діяти вже цього року. Він уже дав уряду відповідне доручення щодо розробки програми.