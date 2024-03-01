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Зеленський: Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу України до ЄС

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Україна навесні може зробити перші переговорні кроки щодо вступу до ЄС.

Про це під час відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

«Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу: ще навесні можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами», – наголосив він.

Голова держави повідомив, що провів сьогодні нараду щодо європейського напрямку – відносин України з Євросоюзом. Говорили щодо завдань на цей рік і загалом по інтеграції та конкретно по відносинах із сусідами в ЄС.

«Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів», – сказав Зеленський.

Голова держави наголосив, що всі у Європі повинні чітко усвідомлювати, якщо впаде свобода когось одного, не витримає свобода всіх інших.

«Кожен бачить, що росія не збирається зупинятись – вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації», – сказав президент.

Зеленський
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