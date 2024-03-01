Зеленський: Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу України до ЄС

Україна навесні може зробити перші переговорні кроки щодо вступу до ЄС.
Про це під час відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.
«Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу: ще навесні можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами», – наголосив він.
Голова держави повідомив, що провів сьогодні нараду щодо європейського напрямку – відносин України з Євросоюзом. Говорили щодо завдань на цей рік і загалом по інтеграції та конкретно по відносинах із сусідами в ЄС.
«Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів», – сказав Зеленський.
Голова держави наголосив, що всі у Європі повинні чітко усвідомлювати, якщо впаде свобода когось одного, не витримає свобода всіх інших.
«Кожен бачить, що росія не збирається зупинятись – вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації», – сказав президент.
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