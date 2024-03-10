Мінекономіки: В межах програми єРобота було сплачено до бюджету понад 1 млрд грн податків

У 2023 році переробні підприємства, які отримали грант від держави на розвиток в межах програми єРобота, сплатили до бюджету понад 1 млрд грн податків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Переробні підприємства, які є учасниками урядової програми єРобота, сплатили у 2023 році понад 1 мільярд гривень податків до бюджету", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом від старту дії програми грантів для переробних підприємств "Новий рівень" грантову підтримку від держави отримали 633 підприємства на загальну суму 3,2 млрд грн.

За статистикою, серед аплікантів на гранти для переробних підприємств 77% становлять юридичні особи, 17% - ФОПи, а 5% - фізичні особи.

Кошти гранту підприємці здебільшого використовують на придбання обладнання (78%) та введення його в експлуатацію (12%), частину грантових коштів було використано на доставку придбаного на грант устаткування - 9%.

Відповідно до стратегії економічного розвитку, українські переробні підприємства зосереджуються на створенні товарів із доданою вартістю, підтримці внутрішнього виробництва та підприємництва. Вони прагнуть до ефективної взаємодії, купуючи українське обладнання, сплачуючи податки та створюючи нові робочі місця. Одна вкладена гривня у роботу таких компаній створює близько 20 гривень у вигляді продукції, що свідчить про високу рентабельність такого підходу.

"Український бізнес вчиться залучати зовнішнє фінансування та державні інструменти для розвитку. Це правильний шлях. Такий підхід уже давно і успішно зарекомендував себе в Європейському Союзі. Запропоновані грантові програми та інструменти стимулюють розвиток українського бізнесу, тому закликаю всіх зацікавлених підприємців пробувати, готувати заявки та подаватися", - зазначила заступник міністра економіки України Надія Бігун.