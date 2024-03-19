Зеленський: Цього року вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності

Цього року Україна має зробити максимальне оборонне виробництво за весь час незалежності.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє Gazeta.ua.

"На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України", - сказав Зеленський.

Президент подякував усім, "хто працює заради цього, віддаючи всі власні сили, та всім, хто реально допомагає, - кожному лідеру, кожній державі, кожній компанії світу, які з Україною".

Логістика в армії стала ефективнішою, заявив Зеленський.

"Аналіз динаміки щодо боєприпасів – логістика в армії стала відчутно ефективнішою", - сказав президент.

"Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва", - повідомив Зеленський.