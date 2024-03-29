США: Зеленському слід бути більш відкритим в оголошенні інформації про ситуацію на полі бою

Керівник Центру глобальної взаємодії Державного департаменту США Джеймс Рубін заявив, що президенту України Володимиру Зеленському слід бути більш відкритим в оголошенні інформації про ситуацію на полі бою.

Відповідну заяву Рубін зробив у подкасті Power Play видання Politico.

Спілкуючись із журналістами Politico, Рубін сказав, що іноді українська влада "може чинити опір тій свободі інформації, яка є нормальною для нас".

"У деякі дні військові репортери повідомляють про речі, які не завжди відповідають інтересам Володимира Зеленського <...> Але в демократичній країні, якою, як ми сподіваємося і дедалі більше бачимо, стає Україна, вони можуть зрозуміти, що військові репортери, які висвітлюють війну, навіть якщо час від часу з'являються погані новини, — це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в якому росія тримає всіх своїх людей", — сказав Рубін.

Американський дипломат підкреслив, що поліпшення доступу до інформації про ситуацію на фронті дасть змогу зміцнити Україну в питанні отримання додаткової допомоги від міжнародних партнерів.

Рубін додав, що хоч Україна і рухається в правильному напрямку, країна ще не є "повноцінною демократією". Це може мати негативні наслідки для потоку інформації.