США: Зеленському слід бути більш відкритим в оголошенні інформації про ситуацію на полі бою

Керівник Центру глобальної взаємодії Державного департаменту США Джеймс Рубін заявив, що президенту України Володимиру Зеленському слід бути більш відкритим в оголошенні інформації про ситуацію на полі бою.
Відповідну заяву Рубін зробив у подкасті Power Play видання Politico.
Спілкуючись із журналістами Politico, Рубін сказав, що іноді українська влада "може чинити опір тій свободі інформації, яка є нормальною для нас".
"У деякі дні військові репортери повідомляють про речі, які не завжди відповідають інтересам Володимира Зеленського <...> Але в демократичній країні, якою, як ми сподіваємося і дедалі більше бачимо, стає Україна, вони можуть зрозуміти, що військові репортери, які висвітлюють війну, навіть якщо час від часу з'являються погані новини, — це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в якому росія тримає всіх своїх людей", — сказав Рубін.
Американський дипломат підкреслив, що поліпшення доступу до інформації про ситуацію на фронті дасть змогу зміцнити Україну в питанні отримання додаткової допомоги від міжнародних партнерів.
Рубін додав, що хоч Україна і рухається в правильному напрямку, країна ще не є "повноцінною демократією". Це може мати негативні наслідки для потоку інформації.
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