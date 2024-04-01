Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: росія зробила ненависть і насильство своєю ідеологією

132

Президент України Володимир Зеленський у другу річницю визволення Київської області заявив, що росія зробила ненависть і насильство своєю ідеологією і зупинити її можна силою, єдністю і розумінням глобального значення війни рф проти України.

"У цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вбиті окупантами мирні жителі, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатися осторонь цієї битви. "Адже саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає", - наголосив президент.

"Щоб розпочинати такі агресії проти інших, росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією. Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння – що саме вони хочуть знищити", - сказав Зеленський.

Він подякував усім у світі, хто допомагає Україні. "Я дякую всім у світі, хто нам дійсно допомагає. Слава нашому міцному народу, воїнам нашим! Слава всім, хто захищає людяність і життя! Слава Україні!" - підсумував президент.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 1 апреля 2024
Воскресенье, 31 марта 2024
Суббота, 30 марта 2024
Пятница, 29 марта 2024
Четверг, 28 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023