Зеленський: росія зробила ненависть і насильство своєю ідеологією

Президент України Володимир Зеленський у другу річницю визволення Київської області заявив, що росія зробила ненависть і насильство своєю ідеологією і зупинити її можна силою, єдністю і розумінням глобального значення війни рф проти України.
"У цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що вбиті окупантами мирні жителі, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатися осторонь цієї битви. "Адже саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає", - наголосив президент.
"Щоб розпочинати такі агресії проти інших, росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією. Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння – що саме вони хочуть знищити", - сказав Зеленський.
Він подякував усім у світі, хто допомагає Україні. "Я дякую всім у світі, хто нам дійсно допомагає. Слава нашому міцному народу, воїнам нашим! Слава всім, хто захищає людяність і життя! Слава Україні!" - підсумував президент.
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