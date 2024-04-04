Зеленський: До кінця весни росія планує мобілізувати ще 300 тисяч осіб

російська влада найближчими місяцями має намір мобілізувати на війну проти України ще 300 тисяч осіб.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із президентом Фінляндії у Києві.

«Можу сказати, що на 1 червня росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових», – стверджує він.

Зеленського також запитали, скільки новобранців буде мобілізовано в українську армію цього року.

«Щодо окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, я не можу сказати... Півмільйона нам не потрібно», – сказав Зеленський.

Він додав, що новий головком ЗСУ Олександр Сирський уже провів аудит і «знайшов сили всередині Збройних сил України, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті».