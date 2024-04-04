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Зеленський: До кінця весни росія планує мобілізувати ще 300 тисяч осіб

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російська влада найближчими місяцями має намір мобілізувати на війну проти України ще 300 тисяч осіб.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із президентом Фінляндії у Києві.

«Можу сказати, що на 1 червня росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових», – стверджує він.

Зеленського також запитали, скільки новобранців буде мобілізовано в українську армію цього року.

«Щодо окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, я не можу сказати... Півмільйона нам не потрібно», – сказав Зеленський.

Він додав, що новий головком ЗСУ Олександр Сирський уже провів аудит і «знайшов сили всередині Збройних сил України, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті».

Зеленський
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