Рада зобов’язала уряд розробити законопроєкт про ротацію військових

Верховна рада ухвалила постанову, якою зобов'язала уряд розробити законопроєкт про ротацію військових, а також про додаткові виплати.

Рішення підтримав 321 нардеп.

Мова про одноразову виплату у розмірі 70 тисяч гривень для військових, які «виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника ( у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань».