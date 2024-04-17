Зеленський підписав закон №10449 щодо мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію №10449.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.
Вранці, 16 квітня, законопроєкт про було направлено на підпис президенту. А вже о 15:43 Зеленський підписав його.
Відповідно до правил, через місяць після підписання президентом закон набуде чинності.
Нагадаємо, Верховна рада схвалила відповідний законопроєкт у другому читанні 11 квітня. Однак у цьому документі було виключено норму про демобілізацію.
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