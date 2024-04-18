Зеленський провів розмову зі Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

«Генсек Альянсу підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради Україна – НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони», - заявив глава держави.

Зеленський також подякував Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. За його словами, Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту.

Окремо сторони обговорили рракетні удари рф по Чернігову та постачання снарядів для України

«Поінформував Єнса про ранковий удар російських окупантів по готелю в Чернігові та наслідки російського терору для української енергетики. Ми також обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України», - підсумував Володимир Зеленський.