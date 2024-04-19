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Зеленський заслухав звіти силовиків про безпекову ситуацію в країні

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Президент України Володимир Зеленський у четвер заслухав звіти силовиків про безпекову ситуацію в країні.

Зокрема, як повідомив президент у телеграмі, МВС доповіло про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного обстрілу російськими безпілотниками.

"Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися", - зазначив він.

Крім того, глава держави заслухав доповіді щодо надходження техніки та боєприпасів, їх розподілу в бойових частинах і щодо комплектування резервних бригад.

Зеленський при цьому наголосив, що частка власного виробництва постійно зростає.

"Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Уже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан" (самохідна артустановка 155-мм - ІФ-У), у травні й далі - ще більше", - повідомив він.

Також президент заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про поточну ситуацію на полі бою і результати удару по російських об'єктах у Криму.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі росія переміщує кораблі, зокрема носії "Калібрів", на Каспій", - зазначив президент.

Зеленський
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