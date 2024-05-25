Зеленський висловив подяку президенту США за оголошений пакет допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та американському народу за оголошений сьогодні пакет допомоги Україні.
"Я вдячний президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом його партіям, а також американському народу за оголошений сьогодні новий пакет військової допомоги. Він включає в себе такі необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше озброєння", - написав президент у соціальній мережі Х.
За його словами, "цей пакет зараз має вирішальне значення, оскільки противник посилює атаки на лінії фронту".
"Сьогодні в Харкові я наочно переконався у важливості зміцнення наших воїнів для захисту наших людей, наших міст і наших спільнот", - зазначив Зеленський.
Він також наголосив, що "Свобода - це цінність, якою дорожать обидві наші країни. Щоб захистити її, нам необхідна постійна рішуча підтримка з боку США та інших союзників".
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