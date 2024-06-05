Рада прийняла у цілому законопроект про застосування англійської мови в Україні

Парламент підтримав у цілому законопроект № 9432 «Про застосування англійської мови в Україні». Зокрема, ухвалення закону передбачає низку змін, повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

Тепер, аби обіймати деякі посади потрібно володіти англійською мовою, йдеться про:

держслужбовців категорії А, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників (два роки після припинення воєнного стану);

держслужбовців категорії Б і В, працівників прокуратури, Національної поліції (старшого і середнього керівного складу), податкових та митних органів (чотири роки після припинення воєнного стану).

Протягом чотирьох років після закінчення воєнного стану державні працівники з рівнем англійської В2 і вище почнуть отримувати 10% надбавки до зарплат.

Крім того, тепер інформація про культурні заходи, архівні документи, музейні експонати повинна мати англійську версію, а на вокзалах, автовокзалах, аеропортах, у деяких видах транспорту інформація має дублюватися англійською мовою. Зміни відбудуться за два роки після набрання чинності закону.

Також англійську використовуватимуть для навчання в садочках та інших дошкільних закладах. За словами Кравчук, ця норма набере чинності з вересня 2026 року.

Зокрема, народні обранці також врахували правку для підтримки у майбутньому кінотеатрів, які користуються можливістю показу фільмів англійською мовою.

«А саме передбачили таку можливість на законодавчому рівні, що при показі фільмів іноземною (окрім російської), субʼєкти зможуть не боятись вийти в мінус і держава підтримає їх важливу ініціативу для населення. Та звісно такі витрати будуть схвалені КМУ тільки у підходящий для цього час. Ну і, звісно жодним чином на покази українською чи дубляж це не вплине», – зазначила вона.

Як зазначила нардепка, до другого читання було опрацьовано 337 пропозицій, що надійшли від народних депутатів. Зокрема, були відхилені поправки, спрямовані на розширення сфери дії проєкту закону на інші мови.

Також деякі норми щодо обов’язковості застосування англійської мови в окремих сферах суспільного життя були помʼякшені (зокрема, в освітньому процесі для дітей раннього і молодшого дошкільного віку, на маршрутах внутрішніх пасажирських перевезень, якими не користується значна кількість іноземних громадян).

Кабмін протягом шести місяців має розробити і затвердити державну цільову програму щодо сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні.