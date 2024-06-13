Державна митна служба: У 2024 році товарообіг України вже досяг 44,3 млрд доларів

Протягом січня-травня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму 27,5 млрд доларів, а експортували – на 16,8 млрд доларів.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що при цьому оподаткований імпорт склав 23,7 млрд доларів, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2024 року склало 0,50 дол/кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — 5,3 млрд доларів;

Польща — 2,9 млрд доларів;

Німеччина — 2,2 млрд доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — 9,4 млрд доларів;

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 69,2 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів;

родукція хімічної промисловості — 5,1 млрд доларів;

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 36,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — 3,4 млрд доларів;

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 54,6 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на 1,7 млрд доларів;

Китаю — на 1,4 млрд доларів;

Іспанії — на 1,4 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — 10,8 млрд доларів;

метали та вироби з них — 1,8 млрд доларів;

мінеральні продукти — 1,6 млрд доларів.

За 5 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 128 млн грн.