Кулеба: Наступний Саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня

Наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
«Є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім», – сказав Кулеба.
За його словами, Україна хоче провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня і йдеться не лише про Саудівську Аравію.
Він додав, що президент України Володимир Зеленський також домовився у Швейцарії про проведення тематичних заходів відповідно до кожного з пунктів української формули миру для формування переговорної позиції, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.
Нагадаємо, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Бюргенштоку, під час саміту миру, який проходив у Швейцарі.
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