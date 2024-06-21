Кулеба: Наступний Саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня

Наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Є кілька якісних сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім», – сказав Кулеба.

За його словами, Україна хоче провести другий Саміт миру в одній із країн Глобального Півдня і йдеться не лише про Саудівську Аравію.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський також домовився у Швейцарії про проведення тематичних заходів відповідно до кожного з пунктів української формули миру для формування переговорної позиції, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.

Нагадаємо, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Бюргенштоку, під час саміту миру, який проходив у Швейцарі.