Цього тижня Рада не планує розглядати кадрові рішення, - ЗМІ

Верховна Рада цього тижня не планує розглядати кадрові рішення.

Про це LB.ua розповів співрозмовник із "Слуги народу".

Він зазначив, що наразі "пакет" кадрових рішень не готовий. Однак, відставка голови уряду Дениса Шмигаля, призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єрки та інші урядові перестановки можливі наступного тижня.

"На цьому тижні кадрових питань не буде", - повідомив співрозмовник.

Інший впливовий представник "Слуги народу" також підтвердив, що поки що кадрові перестановки не плануються".

"З минулого тижня всі чекали на повернення президента. Чекали на малу фракцію (керівництво фракції та голови комітетів) з президентом. Але одразу було зрозуміло, що поки все це не призведе до рішення", - наголосив нардеп.

Один з голів парламентського комітету підтвердив факт проведення малої фракції з президентом Зеленським.

"По кадрах нічого не було", - зазначив він.

Ще один представник "Слуги народу" нагадав, що голова уряду Шмигаль цього тижня перебуває у відрядженні.

"Судячи з усього поки пакет рішень не готовий. Та й засідання великої фракції (весь склад) ніхто не анонсує. Враховуючи, що у нас і наступний тиждень пленарний, то, думаю, скоріше, що кадрові питання будуть наступного тижня", - додав співрозмовник.

Джерело з політради "Слуги народу" також підтвердило, що мала фракція була. Але кадрові питання не обговорювали.

"Принаймні в частині, яка була онлайн. А із сигналів загалом виглядає, що кадрів не буде. В перший тиждень засідань точно", - додав депутат.