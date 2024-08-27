Железняк розповів, що містить новий законопроєкт про підвищення податків

Опубліковано текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який планують винести на розгляд Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, та вже у перші тижні вересня - в Раду.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що в новий законопроєкт, внесений під номером №11416-д, додали:

⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;

⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

щомісячна звітність по ПДФО.

При цьому зі старого законопроєкту №11416 залишилось наступне:

підвищення ставки військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;

встановлення ВЗ для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від МЗП;

встановлення ВЗ у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (але тут змінена редакція).

"В цілому вже щось значно краще ніж було", - підсумував нардеп.

Голова комітету Данило Гетманцев також прокоментував законопроєкт №11416-д.

"Друзі, зважаючи на те, що опозиція трошки передчасно оприлюднила текст ресурсного законопроекту, що обговорюється в Комітеті, підкреслю від себе декілька моментів аби не було зради", - йдеться в його повідомленні.

Він пояснив, що згідно з новою редакцією: