Железняк розповів, що містить новий законопроєкт про підвищення податків

Опубліковано текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який планують винести на розгляд Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, та вже у перші тижні вересня - в Раду.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що в новий законопроєкт, внесений під номером №11416-д, додали:
При цьому зі старого законопроєкту №11416 залишилось наступне:
"В цілому вже щось значно краще ніж було", - підсумував нардеп.
Голова комітету Данило Гетманцев також прокоментував законопроєкт №11416-д.
"Друзі, зважаючи на те, що опозиція трошки передчасно оприлюднила текст ресурсного законопроекту, що обговорюється в Комітеті, підкреслю від себе декілька моментів аби не було зради", - йдеться в його повідомленні.
Він пояснив, що згідно з новою редакцією:
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