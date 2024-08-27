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Железняк розповів, що містить новий законопроєкт про підвищення податків

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Опубліковано текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який планують винести на розгляд Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, та вже у перші тижні вересня - в Раду.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що в новий законопроєкт, внесений під номером №11416-д, додали:

  • ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;
  • ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
  • щомісячна звітність по ПДФО.

При цьому зі старого законопроєкту №11416 залишилось наступне:

  • підвищення ставки військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
  • встановлення ВЗ для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від МЗП;
  • встановлення ВЗ у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
  • встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (але тут змінена редакція).

"В цілому вже щось значно краще ніж було", - підсумував нардеп.

Голова комітету Данило Гетманцев також прокоментував законопроєкт №11416-д.

"Друзі, зважаючи на те, що опозиція трошки передчасно оприлюднила текст ресурсного законопроекту, що обговорюється в Комітеті, підкреслю від себе декілька моментів аби не було зради", - йдеться в його повідомленні.

Він пояснив, що згідно з новою редакцією:

  • ПДВ не підвищується;
  • ВЗ на предмети розкоші прибрали;
  • 1% податок з обороту виключили;
  • митну реформу і реформу БЕБ реалізуємо;
  • видатки скорочуємо і провадимо дуже жорстку та ефективну детінізацію.
Железняк, податки
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