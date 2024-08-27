Державна міграційна служба: Українське громадянство припинено 52 особам

У період з 01.03.2022 до 31.07.2024 за указами президента України українське громадянство припинено 52 особам.

Про це "Апострофу" повідомили в Державній міграційній службі України.

У службі зазначили, що питання виходу з громадянства України належить до компетенції Міністерства закордонних справ України, посольств чи консульських установ України.