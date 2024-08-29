У вересні в Гаазі розпочнуться слухання по суті за позовом України проти рф

З 23 вересня по 5 жовтня 2024 року у Гаазі відбудеться слухання по суті за позовом України проти рф про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року. Про це пише УНН з посиланням на Постійну палату третейського суду в Гаазі.

«Слухання по суті за позовом України проти російської федерації проходитимуть з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року в залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру, Гаага, Нідерланди. Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися», - йдеться у повідомленні Суду.

Очікується, що слухання розпочнуться у понеділок, 23 вересня 2024 року о 10:00, за місцевим часом. Першою у суді слово матиме Україна. Другою виступатиме російська федерація.

До кінця слухань публічний доступ буде закритий у будь-якій формі. Згодом на сайті Суду буде оприлюднено відкриту інформацію.

Проте публічними будуть вступні та заключні заяви сторін.

Як відомо, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти рф щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і прагне підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці шляхом застосування арбітражної процедури.

У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти рф.

Меморандум, тобто пакет доказів того, що росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року.

росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти рф.