НБУ надав роз’яснення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до ділових відносин з клієнтами

Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації та роз’яснення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до ділових відносин з клієнтами – політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (PEPs).
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
У листі Національного банку до банків, небанківських фінансових установ, банківських асоціацій та асоціацій фінансових установ, підготовленому за результатами перевірок окремих банків та небанківських фінансових установ, йдеться про те, що установи мають удосконалити процедури моніторингу ділових відносин з PEPs.
Такий лист містить приклади конкретних ситуацій, пов’язаних з обслуговуванням установами PEPs, а також висновки Національного банку щодо кожного з них.
Національний банк наголосив у зазначеному листі на необхідності посилення систем внутрішнього контролю та управління ризиками ділових відносин з PEPs.
Також Національний банк звернув увагу на вирішальну роль наглядової ради банку та керівництва установ в організації побудови системи фінансового моніторингу та ефективного контролю виконання функцій суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема в процесі встановлення ділових відносин та обслуговування PEPs.
Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, посилити внутрішній контроль та підвищити ефективність управління ризиками.
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