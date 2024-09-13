Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Експерти: В Україні зафіксовано помітне зростання цін на тепличні огірки

127

Цього тижня в Україні зафіксовано помітне зростання цін на тепличні огірки. Виробники зазначають, що основною причиною підвищення цін є збільшений попит, у поєднанні з зменшенням пропозиції цієї продукції на внутрішньому ринку. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зараз тепличні комбінати готові продавати огірки за ціною від 45 до 60 грн за кг ($0,31-0,52/кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Згідно з графіком, можна стверджувати, що тепличні огірки в Україні наразі реалізуються за найвищими цінами, принаймні, за останні 7 років у ті самі періоди.

Оператори ринку пояснюють підвищення цін кількома чинниками. По-перше, це обмежена пропозиція огірків, оскільки продукція з відкритого ґрунту майже не надходить у продаж. По-друге, в тепличних комбінатах також спостерігається зменшення кількості огірків через зниження середньодобових температур.

У EastFruit додали, що наразі огірок в українських господарствах коштує в середньому вже у 2 рази дорожче, ніж рік тому. При цьому гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання в цьому сегменті.

огірки
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 13 сентября 2024
Четверг, 12 сентября 2024
Среда, 11 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023