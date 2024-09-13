Експерти: В Україні зафіксовано помітне зростання цін на тепличні огірки

Цього тижня в Україні зафіксовано помітне зростання цін на тепличні огірки. Виробники зазначають, що основною причиною підвищення цін є збільшений попит, у поєднанні з зменшенням пропозиції цієї продукції на внутрішньому ринку. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зараз тепличні комбінати готові продавати огірки за ціною від 45 до 60 грн за кг ($0,31-0,52/кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Згідно з графіком, можна стверджувати, що тепличні огірки в Україні наразі реалізуються за найвищими цінами, принаймні, за останні 7 років у ті самі періоди.

Оператори ринку пояснюють підвищення цін кількома чинниками. По-перше, це обмежена пропозиція огірків, оскільки продукція з відкритого ґрунту майже не надходить у продаж. По-друге, в тепличних комбінатах також спостерігається зменшення кількості огірків через зниження середньодобових температур.

У EastFruit додали, що наразі огірок в українських господарствах коштує в середньому вже у 2 рази дорожче, ніж рік тому. При цьому гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання в цьому сегменті.