У МО України створили підрозділ з кіберзахисту

У Міністерстві оборони офіційно з'явився новий підрозділ, що відповідатиме за кіберзахист – Центр реагування на кіберінциденти.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Координувати діяльність Центру буде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони — важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - зазначила вона.
Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечуватимуть моніторинг та реагування на хакерські атаки.
Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:
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