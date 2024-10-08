У МО України створили підрозділ з кіберзахисту

У Міністерстві оборони офіційно з'явився новий підрозділ, що відповідатиме за кіберзахист – Центр реагування на кіберінциденти.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Координувати діяльність Центру буде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони — важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - зазначила вона.

Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечуватимуть моніторинг та реагування на хакерські атаки.

Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є: