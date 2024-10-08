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У МО України створили підрозділ з кіберзахисту

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У Міністерстві оборони офіційно з'явився новий підрозділ, що відповідатиме за кіберзахист – Центр реагування на кіберінциденти.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Координувати діяльність Центру буде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони — важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - зазначила вона.

Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечуватимуть моніторинг та реагування на хакерські атаки.

Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:

  • Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків
  • Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони
  • Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози
  • Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань
  • Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки
  • Співпраця із НАТО та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.
МО України, кіберзахист
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