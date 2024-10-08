Митна служба: З початку 2024 року товарообіг України склав майже $82 млрд

Товарообіг України склав $81,9 млрд за дев'ять місяців 2024 року, збільшившись за вересень на $9,3 млрд. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
В Україну імпортували товарів на $51,2 млрд (+$6,1 млрд за вересень), експортували товарів з країни на $30,7 млрд (+$3,2 млрд).
Найбільше імпортували товарів в Україну з Китаю – $10,3 млрд, Польщі – $5 млрд і Німеччини – $3,9 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $3,6 млрд, Іспанії — на $2,1 млрд, Німеччини — на $2,1 млрд.
У загальних обсягах завезених у січні-вересні 2024 року товарів 65% склали такі категорії:
Під час митного оформлення цих товарів до бюджету сплачено 302 млрд грн.
До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:
За дев'ять місяців 2024 року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 217,9 млн грн.
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