Умєров назвав, які навчальні програми вже доступні в додатку для військових "Армія+"

В додатку для військових "Армія+" з'явились онлайн-навчання, які допоможуть удосконалити свої знання, зокрема, для служби в польових умовах, повідомив у четвер глава Міноборони Рустем Умєров, передає УНН.
"У застосунку Армія+ тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах", - повідомив Міністр оборони Рустем Умєров.
Зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем". Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля — тест для перевірки знань, а в кінці курсу — іспит.
Це допоможе не просто отримати інформацію, а засвоїти її на практиці, додав Умєров.
Він також вказав, що наразі в Міноборони працюють над новими курсами, такими як "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".
"Наша мета — забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання — це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога", - наголосив Умєров.
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