Держспецзв’язку: Україна вдосконалила кіберзахист на об'єктах критичної інфраструктури

Україна вдосконалила кіберзахист на об'єктах критичної інфраструктури. Це дозволить не мати вразливостей у разі можливих кібератак з боку росії.
Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту (Держспецзв’язку).
Там розповіли, що Державний центр кіберзахисту модернізував комп’ютерні системи Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів. Це вдалося здійснити за підтримки Проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України".
У Держспецзв’язку пояснили, що Національний центр резервування необхідний для оперативного відновлення даних у разі пошкоджень від кібератаки.
"Завдяки модернізації системи Центру працюють ефективніше і забезпечують надійний кіберзахист критичної інфраструктури та стабільне функціонування державних ресурсів", - додали у відомстві.
Нагадаємо, раніше представники Сил оборони, члени комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, та експерти обговорили створення Кіберсил в ЗСУ.
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