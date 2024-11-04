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Дипломат: Фінансову та продовольчу кризи Північної Кореї значною мірою покриють за рахунок угоди з рф

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Північна Корея направила до рф тисячі своїх солдатів, які воюватимуть проти України. Експосол Південної Кореї в Росії Ві Сон Лак вважає, що це досить вигідна угода для КНДР, повідомляє The Korea Herald.

Фінансову та продовольчу кризи Північної Кореї значною мірою покриють за рахунок угоди з рф, заявив дипломат. За його словами, КНДР щорічно виробляє менше ніж 4 мільйони тонн зерна, а рис становить менше ніж третину від загального обсягу агропродукції, що є недостатнім для країни.

«4 мільйони тонн зерна, які, за словами Північної Кореї, вона виробляє на рік, насправді на 1 мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо рф пропонує 600-700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більше половини того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту», – сказав Ві Сон Лак.

Також знизити дефіцит продовольства в КНДР допоможе торгівля зброєю з РФ. Дипломат поділився, що москва купує у Пхеньяна артилерійські снаряди.

Крім того, угода дасть змогу Північній Кореї воювати разом з рф на Корейському півострові в разі непередбачених обставин, додав Ві Сон Лак. Він розповів:

«Якщо на Корейському півострові коли-небудь почнеться війна, КНДР може розраховувати на те, що рф прийде на допомогу».

Крім цього, деякі деталі угоди між КНДР і рф розкрили й в Інституті стратегії національної безпеки Південної Кореї (INSS). За словами експертів, рішення відправити північнокорейські війська в росію за кілька тижнів до президентських виборів у США ухвалили не просто так.

«США за Трампа можуть вийти з України, що підірве один з основних стовпів нової структури, що нагадує холодну війну, яку Пхеньян наполегливо будував останніми роками в тісній співпраці з москвою», – ідеться в доповіді INSS.

В Інституті стратегії національної безпеки Південної Кореї вважають, що КНДР хоче прив'язати росію до своєї зовнішньої стратегії, прискоривши процес відправки своїх військ.

За участь у війні проти України кожному північнокорейському солдату виплачуватимуть близько 2000 доларів щомісяця, зазначили в Національній розвідувальній службі Південної Кореї. У відомстві підкреслили, що в рф відправлять не менше 10 000 військових КНДР, а сумарний щорічний розмір виплат становитиме понад 200 мільйонів доларів.

Ще однією деталлю угоди є те, що рф допомагає КНДР із передовими космічними технологіями, згадали в розвідслужбі Південної Кореї. У відомстві вважають, що Північна Корея хоче запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

КНДР
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