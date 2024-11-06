Міноборони: "Чеська ініціатива" з постачання боєприпасів для ЗСУ може стати ще ефективнішою

"Чеська ініціатива" з постачання артилерійських боєприпасів відіграє важливу роль для потреб Сил оборони й може стати ще ефективнішою, зокрема під час розв'язання питання щодо дотримання термінів поставок, заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України на сайті у вівторок, питання швидкості поставок і логістики під час реалізації "чеської ініціативи" Боєв порушив на зустрічі із чеською делегацією на чолі з радником з національної безпеки Чеської Республіки Томашем Пояром.

У ній також узяли участь урядовий уповноважений з питань відбудови України Томаш Копечний та Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек Пех.

"Дякую "чеській ініціативі" за вміння організувати довкола себе партнерів у складний час. Проте актуальним питанням залишається швидкість поставок боєприпасів і логістика - варто знайти найбільш ефективні шляхи", - наводить слова Боєва пресслужба.

Заступник міністра подякував Чехії за активну участь у коаліціях спроможностей, серед яких коаліції авіаційних спроможностей, інтегрованої ППО та ПРО, дронів, артилерії, бронетанкової техніки та маневреності, а також розмінування.

Повідомляється, що сторони також обговорили низку питань, які потребують синхронізації. Серед них - підготовка українських військових у рамках місії ЄС EUMAM, надання матеріально-технічної допомоги та перспективи підтримки проєктів в оборонно-промисловій сфері.