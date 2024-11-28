Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС збільшити витрати на оборону і зазначила, що росія витрачає до 9% свого ВВП на оборону, а Європа в середньому 1,9%.

Про це вона заявила, виступаючи перед затвердженням нового складу Єврокомісії, передає УНН.

"Війна вирує на кордонах Європи. І ми повинні бути готові до того, що нас чекає попереду — працюючи рука об руку з НАТО. Ми знаємо, що нам належить зробити набагато більше разом як європейцям. Всього одна цифра. росія витрачає до 9% свого ВВП на оборону. Європа витрачає в середньому 1,9%. У цьому рівнянні щось не так. Наші витрати на оборону повинні збільшитися. Нам потрібен єдиний ринок для оборони. Нам потрібно зміцнити оборонну промислову базу. Нам потрібно поліпшити нашу військову мобільність", - сказала фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що потрібні спільні європейські проекти з оборони.

Тому фон дер Ляєн призначила першим європейським комісаром з оборони колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса.

"Ми повинні бути настільки амбітними, наскільки серйозні загрози. Тому ми виступимо з білою книгою (стратегія ЄС у сфері оборони – ред.) про майбутнє європейської оборони протягом перших 100 днів. Я можу вас запевнити, що безпека Європи завжди буде пріоритетом цієї комісії", - заявила фон дер Ляєн.