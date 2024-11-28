Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС збільшити витрати на оборону і зазначила, що росія витрачає до 9% свого ВВП на оборону, а Європа в середньому 1,9%.
Про це вона заявила, виступаючи перед затвердженням нового складу Єврокомісії, передає УНН.
"Війна вирує на кордонах Європи. І ми повинні бути готові до того, що нас чекає попереду — працюючи рука об руку з НАТО. Ми знаємо, що нам належить зробити набагато більше разом як європейцям. Всього одна цифра. росія витрачає до 9% свого ВВП на оборону. Європа витрачає в середньому 1,9%. У цьому рівнянні щось не так. Наші витрати на оборону повинні збільшитися. Нам потрібен єдиний ринок для оборони. Нам потрібно зміцнити оборонну промислову базу. Нам потрібно поліпшити нашу військову мобільність", - сказала фон дер Ляєн.
Також вона зазначила, що потрібні спільні європейські проекти з оборони.
Тому фон дер Ляєн призначила першим європейським комісаром з оборони колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса.
"Ми повинні бути настільки амбітними, наскільки серйозні загрози. Тому ми виступимо з білою книгою (стратегія ЄС у сфері оборони – ред.) про майбутнє європейської оборони протягом перших 100 днів. Я можу вас запевнити, що безпека Європи завжди буде пріоритетом цієї комісії", - заявила фон дер Ляєн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023