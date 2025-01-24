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Аналітик назвав "економічну ціну військової авантюри путіна під назвою сво"

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Збитки Курської області рф від війни проти України на сьогодні становлять 750 млрд рублів (близько 7,6 млрд доларів). При цьому бюджет області у 2024 році становив 151 млрд рублів (близько 1,5 млрд доларів).

Про це написав опозиційний російський військовий аналітик Ян Матвєєв.

"Ось вона — економічна ціна військової авантюри путіна під назвою сво. Крихітна частина тієї суто фінансової шкоди, яку зазнала росія і продовжує зазнавати щодня. А ще й інший збиток, який рублями не порахуєш. Сотні тисяч загиблих та покалічених людей. Знищене життя двох країн, двох народів. І все заради амбіцій старого маніяка”, – зазначив Матвєєв.

російська влада каже, що бойові дії торкнулися 21% території Курщини.

Курська область, Матвєєв
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