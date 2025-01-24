Аналітик назвав "економічну ціну військової авантюри путіна під назвою сво"

Збитки Курської області рф від війни проти України на сьогодні становлять 750 млрд рублів (близько 7,6 млрд доларів). При цьому бюджет області у 2024 році становив 151 млрд рублів (близько 1,5 млрд доларів).

Про це написав опозиційний російський військовий аналітик Ян Матвєєв.

"Ось вона — економічна ціна військової авантюри путіна під назвою сво. Крихітна частина тієї суто фінансової шкоди, яку зазнала росія і продовжує зазнавати щодня. А ще й інший збиток, який рублями не порахуєш. Сотні тисяч загиблих та покалічених людей. Знищене життя двох країн, двох народів. І все заради амбіцій старого маніяка”, – зазначив Матвєєв.

російська влада каже, що бойові дії торкнулися 21% території Курщини.