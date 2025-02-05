Рада ратифікувала угоду з Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей України

Верховна Рада у вівторок, 4 лютого, в цілому прийняла закон, який ратифікує угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей держави.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на сайт Верховної Ради.

Загалом 245 народних депутатів підтримали ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України.

Як відомо, за цією угодою передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.