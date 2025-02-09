МО України: Військові можуть купити в застосунку Армія+ квитки на "Потяг до тебе"

Військові вже можуть купити в застосунку "Армія+" квитки на маршрут Укрзалізниці "Потяг до тебе", який курсуватиме у Києві та Львові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

"Потяг до тебе" — двогодинний кільцевий маршрут суто для військових та їхніх близьких. Він курсуватиме в Києві та Львові три дні: з 14 до 16 лютого.

Вже третій рік поспіль Укрзалізниця запускає ці поїзди. Цього разу вони є ексклюзивною частиною програми "Плюси".

Як зазначили в Міноборони, такі проєкти стають важливою частиною соціалізації військовослужбовців та відбуватимуться за підтримки українських бізнесів і надалі.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, за півтора місяця роботи програми "Плюси" військові купили понад 6 200 квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці.

"Це означає, що вони вчасно дісталися в потрібне місце, змогли побачитися з рідними і не втратили жодного дня відпустки через те, що немає квитків. Радію, що ми створили цей зручний та корисний сервіс — "Плюси". Дякую Укрзалізниці за залученість до програми "Плюси" від самого початку, й за такі ексклюзивні пропозиції, як “Потяг до тебе”, — зазначила Черногоренко.

Як пояснили в Міноборони, у купе не буде сторонніх, натомість будуть музика, чаювання і гра на двох - "та найголовніше - змога побути разом з тими, кого любите".

У Києві "Потяг до тебе" 14 лютого вирушить о 19:20, 15 і 16 лютого — відповідно о 15:15 та о 19:20. У Львові "Потяг до тебе" 14 лютого вирушить о 18:56, 15 і 16 лютого — відповідно о 16:11 та о 18:56.⁠

Ціна на квитки варіюється залежно від дня тижня і міста: у Києві — від 504 грн, у Львові — від 334 грн. Їх обовʼязково слід зберегти на телефон одразу після покупки.

У Міноборони нагадали, що завантажити застосунок "Армія+ можна лише у Play Market та App Store, а також на офіційній сторінці за посиланням. Військових закликають не довіряти стороннім сайтам і неперевіреним посиланням у месенджерах та соцмережах.

"Плюси" — це національна програма підтримки військовослужбовців та їхніх родин. Спеціальні пропозиції від партнерів програми доступні у застосунку "Армія+". До програми вже долучилися Укрзалізниця, Укрнафта і "Нова Пошта". Невдовзі доєднаються інші українські бізнеси, поінформували у Міноборони.

За даними міністерства, за перші півтора місяця роботи "Плюсів" військові скористалися програмою 93 700 разів та заощадили понад 6 мільйонів гривень.