МО України: Військові можуть купити в застосунку Армія+ квитки на "Потяг до тебе"

Військові вже можуть купити в застосунку "Армія+" квитки на маршрут Укрзалізниці "Потяг до тебе", який курсуватиме у Києві та Львові.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.
"Потяг до тебе" — двогодинний кільцевий маршрут суто для військових та їхніх близьких. Він курсуватиме в Києві та Львові три дні: з 14 до 16 лютого.
Вже третій рік поспіль Укрзалізниця запускає ці поїзди. Цього разу вони є ексклюзивною частиною програми "Плюси".
Як зазначили в Міноборони, такі проєкти стають важливою частиною соціалізації військовослужбовців та відбуватимуться за підтримки українських бізнесів і надалі.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, за півтора місяця роботи програми "Плюси" військові купили понад 6 200 квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці.
"Це означає, що вони вчасно дісталися в потрібне місце, змогли побачитися з рідними і не втратили жодного дня відпустки через те, що немає квитків. Радію, що ми створили цей зручний та корисний сервіс — "Плюси". Дякую Укрзалізниці за залученість до програми "Плюси" від самого початку, й за такі ексклюзивні пропозиції, як “Потяг до тебе”, — зазначила Черногоренко.
Як пояснили в Міноборони, у купе не буде сторонніх, натомість будуть музика, чаювання і гра на двох - "та найголовніше - змога побути разом з тими, кого любите".
У Києві "Потяг до тебе" 14 лютого вирушить о 19:20, 15 і 16 лютого — відповідно о 15:15 та о 19:20. У Львові "Потяг до тебе" 14 лютого вирушить о 18:56, 15 і 16 лютого — відповідно о 16:11 та о 18:56.
Ціна на квитки варіюється залежно від дня тижня і міста: у Києві — від 504 грн, у Львові — від 334 грн. Їх обовʼязково слід зберегти на телефон одразу після покупки.
У Міноборони нагадали, що завантажити застосунок "Армія+ можна лише у Play Market та App Store, а також на офіційній сторінці за посиланням. Військових закликають не довіряти стороннім сайтам і неперевіреним посиланням у месенджерах та соцмережах.
"Плюси" — це національна програма підтримки військовослужбовців та їхніх родин. Спеціальні пропозиції від партнерів програми доступні у застосунку "Армія+". До програми вже долучилися Укрзалізниця, Укрнафта і "Нова Пошта". Невдовзі доєднаються інші українські бізнеси, поінформували у Міноборони.
За даними міністерства, за перші півтора місяця роботи "Плюсів" військові скористалися програмою 93 700 разів та заощадили понад 6 мільйонів гривень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023