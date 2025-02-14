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З початку роботи застосунку Армія+ було зареєстровано 180 тисяч електронних рапортів

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З початку заснування застосунок "Армія+" зареєстрував 180 тисяч електронних рапортів, з яких 100 тисяч вже опрацьовано. Найпопулярнішими темами звернень були оздоровлення та відпустка.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
https://delo.ua/news/za-piv-roku-roboti-zastosunok-armiya-zarejestruvav-180-tisyac-elektronnix-raportiv-441723/

Уточнюється, що найбільшу кількість рапортів на частину обробили у Силах спеціальних операцій (ССО), Десантно-штурмових військах (ДШВ) та Державній спецслужбі транспорту (ДССТ).

Середня кількість рапортів:

  • ССО – 329, з них за минулий тиждень – 48 рапортів;
  • ДШВ – 304, з них за минулий тиждень – 50;
  • ДССТ – 257, з них за минулий тиждень – 46.

Як заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, усе частіше військові використовують цей застосунок, який допомагає уникнути марудної роботи, складне зробити простим, а бюрократичне і повільне – швидким.

"Важливу роль у впровадженні цифровізації на всіх рівнях відіграє лідерство. І як ми бачимо, у ДШВ, ССО та ДССТ вже є чудовий результат у цьому напрямку", – каже Черногоренко.

Армія+
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