З початку роботи застосунку Армія+ було зареєстровано 180 тисяч електронних рапортів

З початку заснування застосунок "Армія+" зареєстрував 180 тисяч електронних рапортів, з яких 100 тисяч вже опрацьовано. Найпопулярнішими темами звернень були оздоровлення та відпустка.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
https://delo.ua/news/za-piv-roku-roboti-zastosunok-armiya-zarejestruvav-180-tisyac-elektronnix-raportiv-441723/
Уточнюється, що найбільшу кількість рапортів на частину обробили у Силах спеціальних операцій (ССО), Десантно-штурмових військах (ДШВ) та Державній спецслужбі транспорту (ДССТ).
Середня кількість рапортів:
Як заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, усе частіше військові використовують цей застосунок, який допомагає уникнути марудної роботи, складне зробити простим, а бюрократичне і повільне – швидким.
"Важливу роль у впровадженні цифровізації на всіх рівнях відіграє лідерство. І як ми бачимо, у ДШВ, ССО та ДССТ вже є чудовий результат у цьому напрямку", – каже Черногоренко.
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