Cointelegraph: Ринок криптовалют демонструє ознаки втоми

Ринок криптовалют демонструє ознаки втоми, оскільки обсяги торгівлі падають, а ціни на цифрові активи знижуються.

Аналітики повідомляють, що різке зменшення торгової активності вказує на ослаблення інтересу серед інвесторів, що викликає побоювання щодо здатності ринку підтримувати поточний тренд, пише Cointelegraph.

Після досягнення річного максимуму в лютому обсяг торгів криптовалютами знизився на 63%. Дані з CoinGecko показують, що добові обсяги торгів досягали $440 млрд на початку лютого, але станом на 12 березня знизилися до $163 млрд.

Згідно з даними CoinMarketCap, аналогічна тенденція спостерігається й у 2025 році: після досягнення піку на початку березня торгові обсяги впали на 52%.

Аналітики компанії Santiment зазначили, що зниження обсягів торгів криптовалютами навіть під час незначних відновлень цін зазвичай свідчить про зменшення ентузіазму серед трейдерів.

Загальна капіталізація крипторинку скоротилася на 25% з початку лютого, втративши $900 млрд через загострення ринкової корекції. Падіння прискорилося в останні 10 днів, коли ринок втратив 15% через побоювання щодо рецесії в США.

Фахівці з Santiment підкреслюють, що зниження торгової активності свідчить про обережність трейдерів, які вже не вірять у стабільність зростання цін: "Незважаючи на деяке відновлення, падіння активності вказує на невизначеність, оскільки все менше трейдерів вірять у прибутковість покупок за нинішніми цінами".

Аналітики попереджають, що зменшення обсягів торгів може бути попереджувальним сигналом про ослаблення ринкового імпульсу. Низька активність покупок робить зростання нестабільним, підвищуючи ймовірність того, що будь-яке відновлення може бути тимчасовим.

Хоча падіння обсягів не завжди є негативним сигналом, експерти зазначають, що для стабільного відновлення ринку важливі як зростання цін, так і збільшення торгової активності.

Наразі загальна капіталізація криптовалютного ринку становить близько $2,8 трлн, що відповідає рівню річної давнини. Майбутнє ринку залишається невизначеним, але аналітики вважають, що ключовим фактором для подальшого розвитку буде зростання обсягів торгівлі.