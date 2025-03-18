Чернишов: З-за кордону після завершення війни можуть повернутися приблизно 70% українців

Приблизно 70% українців можуть повернутися з-за кордону після завершення війни за умови відповідних змін та розвитку України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив в інтерв'ю BBC.

За його словами, йдеться про 30% громадян, які готові повернутися в Україну після настання безпекових і стабільних умов. Ще 40% - прийматимуть рішення з огляду на успіх України, її економічне відновлення, відбудову та розвиток.

"Хочу підкреслити, що "повертати українців" - термін не дуже коректний. Це рішення, яке українці приймуть самостійно. Наше завдання - бути конкурентоспроможними, тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами" , - зазначив Чернишов.

Він наголосив, що після завершення війни уряд буде активно працювати над створенням відкритої економіки, залучати інвестиції, спрощувати податки та підтримувати бізнес. Тобто - лібералізувати ринок та гарантії безпеки, які власне й сприятимуть швидкому розвитку країни.

"Саме це створить робочі місця, а вони - мотивацію українцям повертатися" , - додав міністр.