Експерт: росія може напасти на Литву вже цієї осені

Відомий військовий експерт і професор Потсдамського університету Зенке Найтцель висловив занепокоєння щодо безпеки в Європі, вказавши на можливий напад росії на Литву вже цієї осені.

Про це він розповів в інтерв'ю для німецького видання BILD.

Найтцель пояснив свою тривогу змінами в міжнародній ситуації, спричиненими як діями російського президента володимира путіна, так і політикою Дональда Трампа, що вплинули на роль США в Альянсі.

Історик звернув увагу на заплановані російські військові навчання в білорусі, що викликають страх у країнах Балтії.

"Є ймовірність, що російські війська можуть перетнути кордон", - зазначив Найтцель. Він також підкреслив, що НАТО, зокрема США, можуть ослабити свою роль у гарантуванні безпеки, що робить ситуацію ще більш небезпечною.

Найтцель зазначив, що можливість війни в Європі значною мірою залежить від того, як діятимуть НАТО та країни Європи, а також від того, чи буде досягнуто миру в Україні. Він також відзначив, що путін, ймовірно, не розпочне нові бойові дії, поки триває війна в Україні.

Також експерт звернув увагу на серйозні проблеми в обороноздатності Німеччини, зокрема на недостатню кількість боєприпасів і відсутність ефективної розвідки. Військова реформа Бундесверу, за його словами, заходила в глухий кут, і наступний канцлер має визначити її пріоритетом.

Найтцель підкреслив, що, хоча європейці завжди сподівалися на підтримку США, в разі війни Європа повинна бути готовою діяти самостійно. "Ми маємо навчитися стояти на власних ногах", - зазначив він, згадавши історичний досвід, коли США відігравали основну роль у військових операціях НАТО.

Незважаючи на складну ситуацію, Найтцель висловив надію, що Європа зможе подолати ці виклики, якщо США не надасть підтримки.