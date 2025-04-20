Військові надіслали та отримали понад 100 тисяч посилок у програмі "Плюси"

У програмі підтримки військових "Плюси" у застосунку "Армія+" військові надіслали та отримали понад 100 тисяч посилок завдяки пропозиції логістичної компанії "Нова пошта".
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба МОУ.
"Нова пошта доєдналася до "Плюсів" у січні цього року і стала однією з тих пропозицій, якою користувалися в програмі найчастіше. Ми бачимо запит на швидку і оперативну доставку. Тому зараз працюємо із партнером, щоб зробити пропозицію ще більш вигідною для наших військових", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
У Міноборони нагадали, що за 4 місяці пропозиціями в застосунку "Армія+" скористалися вже 817 тисяч разів і заощадили на них понад 76 млн грн.
Як повідомлялося, національну програму підтримки "Плюси" запустили в грудні минулого року. Її мета - об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам України спеціальні пропозиції на товари та послуги.
Крім Нової пошти, з можливістю доставки за 1 гривню, компаніями, які долучилися до програми, стали "Укрзалізниця" із квитками зі спецрезерву, мережі АЗК "Укрнафта", WOG та ОККО зі знижками на пальне й на свої кафе і маркет, а також інтернет-магазин ROZETKA зі знижками до 30% на різні категорії товарів.
Долучитися до програми можна за посиланням.
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