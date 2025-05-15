Митниця і морськи порти України переходять на автоматичний обмін даними

Державна митна служба України та Адміністрація морських портів України підписали угоду про співпрацю, яка дозволить об'єднати системи “Єдиного вікна для міжнародної торгівлі” та “Логістичну портову систему (DocPort)”. Це забезпечить автоматичний обмін даними між системами.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.
На першому етапі інтеграції систем дані про суднозаходи з логістичної платформи DocPort автоматично передаватимуться до інформаційної системи митниці. Це дозволить митним органам розпочинати вантажні операції одразу, без затримок на ручне внесення інформації до "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі".
На другому етапі передбачено запровадження обміну інформацією про завершення митного оформлення вантажів, що прибули морським транспортом з-за кордону. Такі вантажі, після оформлення, зможуть залишати порт через контрольні пункти без паперових документів і без участі працівників — процес оформлення пропуску буде повністю автоматизованим.
Очікувані результати:
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023