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За 2024 рік сайт Верховної Ради переглянули понад 138 мільйонів разів

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Сайт Верховної Ради України став світовим лідером серед парламентських сайтів за відвідуваністю.

Про це йдеться у повідомленні ВР у середу, 28 травня.

За 2024 рік сайт Верховної Ради України переглянули понад 138 мільйонів разів, що стало найвищим показником серед парламентських сайтів світу. При цьому 94% аудиторії порталу складають користувачі з України.

Перегляди сайтів парламентів інших країн:

  • Німеччина — 80+ млн
  • Данія — 7,9 млн
  • Угорщина — 6,1 млн
  • Португалія — 6 млн
  • Канада — 4,9 млн
  • Іспанія — 3,5 млн
  • Польща — 3,5 млн
  • Фінляндія — 2,3 млн
  • Естонія — 2,1 млн.

"Саме в умовах війни, блекаутів та обмежень воєнного стану українці шукають правду у першоджерелі — і саме тому сайт українського Парламенту залишається серед лідерів за відвідуваністю у світі. Сайт Верховної Ради України лідирує за кількістю переглядів ще з 2016 року", - йдеться у повідомленні.

Верховна Рада
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