За 2024 рік сайт Верховної Ради переглянули понад 138 мільйонів разів

Сайт Верховної Ради України став світовим лідером серед парламентських сайтів за відвідуваністю.

Про це йдеться у повідомленні ВР у середу, 28 травня.

За 2024 рік сайт Верховної Ради України переглянули понад 138 мільйонів разів, що стало найвищим показником серед парламентських сайтів світу. При цьому 94% аудиторії порталу складають користувачі з України.

Перегляди сайтів парламентів інших країн:

Німеччина — 80+ млн

Данія — 7,9 млн

Угорщина — 6,1 млн

Португалія — 6 млн

Канада — 4,9 млн

Іспанія — 3,5 млн

Польща — 3,5 млн

Фінляндія — 2,3 млн

Естонія — 2,1 млн.

"Саме в умовах війни, блекаутів та обмежень воєнного стану українці шукають правду у першоджерелі — і саме тому сайт українського Парламенту залишається серед лідерів за відвідуваністю у світі. Сайт Верховної Ради України лідирує за кількістю переглядів ще з 2016 року", - йдеться у повідомленні.