Рада може прийняти закон щодо щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту прийняти в цілому законопроєкт щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти, повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Законопроєкт про внесення змін до закону "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти" (№11543) передбачає, що засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити створення безпечного освітнього середовища, виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Згідно зі змінами керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний сприяти проведенню заходів щодо здійснення профілактичної діяльності серед здобувачів освіти із запобігання вчиненню ними правопорушень.

Зміни також передбачають, що керівники закладів загальної середньої освіти вживають комплекс заходів для запобігання та/або недопущення чи припинення заподіяння шкоди учасникам освітнього процесу, до якого належатимуть: визначення правил перебування осіб на території та в приміщеннях закладу, огородження території закладу, облаштування закладу технічними засобами охорони термінового виклику поліції.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 21 листопада 2024 р.