КНДР може направити до рф працівників на завод із виготовлення безпілотників

Північна Корея розглядає можливість відряджання робітників на російський завод із виготовлення безпілотників для збільшення виробництва. Натомість КНДР прагне, щоб росія здійснила навчання для управління БпЛА.
Про це стало відомо виданню NHK із дипломатичних джерел на Заході та в росії.
Завод, на який планують відправити загалом 25 тис. робітників із Північної Кореї, розташований в особливій економічній зоні Алабуга в російській республіці Татарстан, стверджують у виданні.
Військова співпраця між рф і КНДР продовжує поглиблюватися, коли росія збільшує виробництво безпілотників під час повномасштабного вторгнення в Україну, звернули увагу журналісти.
«Водночас Північна Корея прагне зміцнити свої Збройні сили», – йдеться у повідомленні.
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