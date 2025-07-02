АВМ: В Україні зросли роздрібні ціни на молочні продукти

В Україні станом на початок липня зросли роздрібні ціни на більшість молочних продуктів, нині вони значно вищі, ніж торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

“За останній місяць в Україні подешевшали молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці, кефір жирністю 2,5% в тетрапаку та склі, сир кисломолочний жирністю 9% та сир "Сулугуні". Ціни на інші молочні продукти споживчого кошика або залишилися без змін, або в середньому подорожчали на 2,9%”, - зауважили аналітики.

Зокрема, станом на 1 липня пастеризоване питне молоко у пляшці в середньому коштувало 63,81 грн/кг (+0,3% до попереднього місяця та +24% до минулого року).

Також здорожчав кефір жирністю 2,5% в плівці - до 55,54 грн/кг, що на 1% дорожче проти травня та на 17% більше, ніж торік. Ціна на сметану в стаканах жирністю 15% становила у середньому 191,13 грн/кг (+2% та +37% відповідно).

Щодо питного йогурта в пластикових пляшках, то його середня ціна вартість у червні становила 116,44 грн/кг, що на 1,9% більше проти попереднього місяця та на 25% більше до минулорічної ціни.

Кілограм вершкового масла жирністю 72,5-73% вітчизняного виробництва в середньому коштував 584,82 рн (+1,9% та +39% відповідно).

Проти травня зросла вартість багатьох твердих сирів, однак ціна на сир "Український" жирністю 50% на полицях супермаркетів зменшилась на 0,3%, продукт у середньому коштує 578,09 грн/кг (хоча це +29% до минулого року). Також здорожчали сири "Маасдам" жирністю 45% - до 709,65 грн/кг (+3% та +33% відповідно) та "Голландський" жирністю 45% вітчизняного виробництва - до 590,64 грн/кг (+2% та +31%).

У червні проти попереднього місяця та минулого року здорожчала “Моцарелла” жирністю 45% українського виробництва - до 596,42 грн/кг (+1% та +38% відповідно), водночас на 1% порівняно з травнем здорожчала “Гауда” жирністю 45% - до 593,14 грн/кг, що на 28% більше, ніж торік.

В АМВ зауважили, що майже половина сирів на внутрішньому ринку України - імпортні, що ускладнює реалізацію вітчизняної продукції. Однак важливими для нас є домовленості з Єврокомісією щодо збереження або розширення квот на молочну продукцію, адже без цього Україна може зменшити експорт. А надлишки молока й молочної продукції тиснутимуть на внутрішні ціни.