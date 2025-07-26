МО України: У застосунку "Армія+" зʼявився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

У застосунку "Армія+" зʼявився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені", який стосується запобігання корупційних проявів у війську.
Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.
Зазначається, що завдяки курсу користувачі дізнаються про те, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. Також він розповість, що таке електронне декларування і чому важливо комунікувати про запобігання корупції в медіа.
"Курс складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів - фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат", - ідеться у повідомленні.
Матеріали курсу створені Науковим центром проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України за сприяння Громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні" в межах програми підтримки Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні.
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