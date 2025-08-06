Трамп: Зниження цін на нафту на 10 доларів змусить путіна припинити вбивства людей в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафту на 10 доларів за барель змусить російського диктатора володимира путіна припинити вбивства людей в Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу CNBC, передає Укрінформ.
«Якщо ви помітили, то ОПЕК і ОПЕК+ нарощують видобуток, бо хочуть, щоб я був задоволений. Якщо ціни на енергоносії знизяться до певного рівня, то путін припинить вбивати людей. Це буде добре. Навіть його власні люди гинуть в Україні. путін припинить вбивати людей, якщо ціни на енергоносії знизяться на 10 доларів за барель», - зазначив Трамп.
Він додав, що у путіна «не буде іншого вибору, тому що його економіка у поганому стані».
Крім того, глава Білого дому заявив про плани суттєво збільшити мита для Індії, яка, купуючи російську нафту, «живить російську воєнну машину».
«Ми ведемо дуже мало бізнесу з Індією, тому що їхні мита високі. Індія не була хорошим торговельним партнером, тому що вони мають великі прибутки з нашого ринку, а ми навпаки. Тому ми домовилися про 25%, але думаю, що протягом наступних 24 годин я дуже суттєво підвищу мита, тому що вони купують російську нафту і підживлюють воєнну машину (росії – ред.)», - додав він.
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